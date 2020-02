Filip Salac e Jorge Martin leader di Moto3 e Moto2 nella seconda giornata di test in Qatar. I migliori italiani nelle due categorie sono Dennis Foggia e Nicolò Bulega.

Terminato il secondo giorno di test Moto3-Moto2 in Qatar. Tanta attività in pista per preparare l’inizio della stagione 2020 proprio presso il Losail International Circuit.

Nella classe minore miglior tempo realizzato da Filip Salac in sella alla Honda del team Snipers. Il ceco ha chiuso in 2’04″892, precedendo di ben 585 millesimi Dennis Foggia (team Leopard) e di 595 Gabriel Rodrigo (team Gresini). Nelle prime sei posizioni della classifica Moto3 oggi ci sono solamente moto della casa di Tokio. La sesta è quella di Tony Arbolino, distante 750 millesimi dal suo compagno di squadra.

La prima KTM è quella di Albert Arenas, settimo davanti a quella di Raul Fernandez. Per quanto concerne altri piloti italiani: sedicesimo Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), diciottesimo Andrea Migno (Sky Racing Team VR46), ventesimo Stefano Nepa (team Aspar), ventunesimo Riccardo Rossi (team BOE Skull Rider), ventiduesimo Romano Fenati (team Sterilgarda). Solamente ventisettesimo Celestino Vietti a oltre 2″ da Salac.

Nella categoria Moto2 primo tempo registrato da Jorge Martin del team Red Bull KTM Ajo in 1’58″655. Il pilota spagnolo ha preceduto di 330 millesimi Remy Gardner (team Onexox TKKR SAG) e di 407 Nicolò Bulega (team Federal Oil Gresini). Tutte Kalex nelle prime sei posizioni oggi a Losail.

La prima Speed Up è quella di Aaron Canet (team Aspar), settimo a oltre mezzo secondo da Martin. Dietro di lui ci sono Enea Bastianini del team Italtrans e Luca Marini dello Sky Racing Team VR46. Dodicesimo Marco Bezzecchi davanti alla Speed Up di Fabio Di Giannantonio. Solamente diciottesimo Lorenzo Baldassarri (team FlexBox HP40). MV Agusta indietro: Simone Corsi e Stefano Manzi sono ventunesimo e ventiduesimo a oltre 1″5 dal leader. Venticinquesimo il rookie Lorenzo Dalla Porta, campione Moto3 2019.