Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 28 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord Italia, con nevicate oltre gli 800 metri sulle Alpi confinali e piogge diffuse sugli altri settori, con fenomeni di possibile carattere temporalesco tra Liguria e alta Toscana. Cieli poco nuvolosi al Centro, da sereni a poco nuvolosi al Sud, con rovesci sparsi sull’Umbria tra stanotte e le prime luci dell’alba. Temperature minime in leggero aumento e comprese fra 2 e 7 gradi sul Settentrione, fra 9 e 11 gradi sul resto della Penisola, mentre in Sicilia si toccheranno i 15-16 gradi.

Domenica 1 marzo schiarite al Nordovest, tempo instabile sul Nordest, sugli Appennini settentrionali e fenomeni sparsi anche sul Lazio. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, con estensione di fenomeni di breve durata verso la prima serata anche tra Basilicata e Campania interna. Le temperature massime oscilleranno tra 9 e 13 gradi al Nord, tra 16 e 20 gradi al Sud, mentre in Sicilia si toccheranno punte di 24 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Milano si segnalano rallentamenti sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.8 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso. Traffico a rilento in A1 Bologna-Firenze (Km 269 – direzione: Milano) dove si registra una coda di 4 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 344 – direzione: Taranto) l‘uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona per Riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.

A salerno Nord ricordiamo che in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) persiste il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 30 Giugno 2020.