Jorge Lorenzo dopo tanti anni sembra aver ritrovato un rapporto con Valentino Rossi. Lo spagnolo ha spiegato i motivi di questa riappacificazione.

Jorge Lorenzo dopo aver annunciato il proprio ritiro dalla MotoGP poco più di tre mesi fa è ritornato in sella, questa volta nuovamente sulla Yamaha per fare il tester. Sono in tanti però che sono pronti a scommettere sul fatto che presto lo spagnolo ritornerà in pista come wild card proprio su di una M1.

Come riportato da “Corse di Moto”, il rider spagnolo ha così commentato questa sua nuova esperienza: “Per me tutto questo è davvero fantastico, prima di salire in moto non sento più alcun nervosismo o pressione per cercare di essere più veloce. Va tutto alla grande, posso guidare una MotoGP senza impegni, pressione e infortuni. Dobbiamo raggiungere però sempre il limite, tutto l’anno”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Lorenzo: “Quartararo è giovane ed ha talento”

Lo spagnolo ha poi parlato del proprio rapporto con Rossi: “Valentino è un uomo molto intelligente, te ne accorgi quando parli con lui. In questo frangente della nostra carriera facciamo cose diverse, ma abbiamo un obiettivo comune: che la Yamaha sia una grande moto. L’interesse comune ci permette di rilassarci, capirci di più e quindi di essere più empatici”.

Jorge Lorenzo però crede molto anche nel talento di Fabio Quartararo, il pilota che potrebbe rappresentare il futuro della Yamaha. Lo spagnolo parlando del francese ha così affermato: “Fabio non ha ancora vinto un duello. Prima di vincere ci vuole un podio e prima di conquistare un Mondiale ci vuole una vittoria. Va molto veloce, ma deve dimostrare di poter vincere. Ha un grande potenziale, è giovane e ha tanto talento. Velocità e talento sono sufficienti per essere un campione, speriamo riesca a fare quell’ulteriore salto in avanti”.

Antonio Russo