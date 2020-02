Antonio Felix da Costa vince l’ePrix di Marrakesh di Formula E: il suo primo successo con il nuovo team Ds Techeetah. Sul podio Guenther e Vergne

Antonio Felix da Costa si aggiudica il successo nell’ePrix di Marrakesh di Formula E, conquistando la sua prima vittoria con i colori del team Ds Techeetah.

“Merito del team”, si complimenta il portoghese. “Mi hanno dato una macchina incredibile. La gara, in realtà, è stata molto più dura di quanto è sembrato: ci ho dovuto mettere molto coraggio e intelligenza nelle manovre. Ma l’abbiamo pianificata molto bene e tutto il lavoro ha pagato”.

Torna sul podio il team Bmw i Andretti Motorsport, grazie a Maximilian Guenther che si prende la piazza d’onore a pochi metri dal traguardo. Riscatto anche per il campione in carica Jean-Eric Vergne che, nonostante la febbre che lo tormenta da tutto il weekend, si produce in una straordinaria rimonta fino a cogliere la terza piazza finale, il suo primo podio di una stagione non iniziata sotto i migliori auspici, completando così la festa di squadra della Ds Techeetah.

Formula E, ePrix Marrakesh: la classifica

1 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 46:52.757 (28) 2 Maximilian Guenther BMW i Andretti Motorsport +11.427 (19) 3 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH +12.034 (15) 4 Sebastien Buemi Nissan e.dams +12.282 (12) 5 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing +15.657 (10) 6 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing +16.335 (9) 7 Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler +18.706 (6) 8 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche +19.498 (4) 9 Oliver Rowland Nissan e.dams +20.126 (2) 10 Sam Bird Envision Virgin Racing +20.295 (1) 11 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ +20.557 12 Robin Frijns Envision Virgin Racing +22.373 13 Jerome D’Ambrosio Mahindra Racing +22.785 14 Daniel Abt Audi Sport ABT Schaeffler +25.080 15 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ +25.969 16 James Calado Panasonic Jaguar Racing +26.528 17 Felipe Massa ROKiT Venturi Racing +27.486 18 Neel Jani TAG Heuer Porsche +44.476 19 Brendon Hartley GEOX DRAGON +49.002 20 Nico Mueller GEOX DRAGON +53.075 21 Oliver Turvey NIO 333 +59.969 22 Pascal Wehrlein Mahindra Racing +1:13.414 23 Ma Qing Hua NIO 333 +1 giro Rit Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 33 giri

Classifica piloti

Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 67 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 56 Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 46 Maximilian Guenther BMW i Andretti Motorsport 44 Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler 38 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ 38 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing 32 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 31 Oliver Rowland Nissan e.dams 30 Sam Bird Envision Virgin Racing 29 Sebastien Buemi Nissan e.dams 27 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 25 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ 18 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 14 Robin Frijns Envision Virgin Racing 10 James Calado Panasonic Jaguar Racing 10 Daniel Abt Audi Sport ABT Schaeffler 8 Jerome D’Ambrosio Mahindra Racing 3 Felipe Massa ROKiT Venturi Racing 2 Brendon Hartley GEOX DRAGON 2 Oliver Turvey NIO 333 0 Nico Mueller GEOX DRAGON 0 Neel Jani TAG Heuer Porsche 0 Ma Qing Hua NIO 333 0

Classifica team