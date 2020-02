Arriva il prototipo di Sony legato al mondo delle auto: ecco i primi passi dello splendido e ipertecnologico Vision-S Concept.

Sony ha letteralmente scioccato il mondo dell’automotive il mese scorso durante il Consumer Electronics Show del 2020, dove l’azienda ha presentato il suo primo veicolo in assoluto.

Il Vision-S Concept è un’elegante vettura elettrica modernista con un sistema di guida autonoma altamente avanzato e un design che ricorda il Polestar Precept recentemente introdotto, così come il Lucid Air.

Il prototipo esposto a Las Vegas era semplicemente una showcar equipaggiata con una coppia di motori elettrici da 268 cavalli che permettevano uno sprint da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi. Ora, il gigante tecnologico di Tokyo fa il passo successivo trasportando la Vision S a Graz, dove sono in corso sforzi congiunti di sviluppo insieme a Magna Steyr e altri partner per preparare il veicolo ai test drive sulle strade pubbliche.

Purtroppo, Sony non ha alcuna intenzione di entrare nel settore automobilistico. Invece, lo studio è semplicemente “il contributo di Sony all’evoluzione delle auto“, ma sarà molto interessante vedere quale delle sue tecnologie renderà alle auto di produzione di altre aziende.

Ricordiamo che la Vision S è dotata di ben 33 sensori che rilevano persone e oggetti non solo all’esterno dell’auto, ma anche all’interno dell’abitacolo a quattro posti. Altri gadget di grande effetto sono il quadro degli schermi sul cruscotto e il sistema 360 Reality Audio che crea un effetto sonoro 3D collocando degli altoparlanti in ogni posto a sedere.

L’ultimo video promozionale di Sony mostra il prototipo che compie i primi chilometri su strada alimentato dai suoi due motori elettrici. Questa potrebbe essere una delle pochissime occasioni di vedere l’auto in movimento, quindi assicuratevi di dare un’occhiata al video.