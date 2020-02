A metà dell’ultima giornata di test F1 a Barcellona comanda la Renault di Ricciardo, che si mette dietro la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Hamilton

Un guizzo di Daniel Ricciardo porta la Renault in testa, al giro di boa dell’ultima giornata di test F1 a Barcellona. Il pilota australiano ha fermato i cronometri su 1:16.276, mettendosi alle spalle i due big Charles Leclerc, su Ferrari (a 84 millesimi) e Lewis Hamilton, su Mercedes (a meno di un decimo e mezzo). Nonostante la mattinata di prove sia stata dedicata alle simulazioni di qualifica, l’impressione è però che nessuna delle vetture di punta abbia spremuto al massimo il proprio potenziale in questo caso.

La buona notizia per la Freccia d’argento è che però Hamilton ha ripreso a girare senza incontrare problemi, dopo la perdita di pressione dell’olio che aveva compromesso il suo pomeriggio di ieri, percorrendo nella prima mezza giornata di oggi una novantina di giri. Pochi meno quelli inanellati da Leclerc sulla SF1000.

Resiste nelle prime posizioni anche la Racing Point, quarta con Sergio Perez a tre decimi dalla vetta, davanti alla McLaren di Carlos Sainz e alla Williams di George Russell. Mattina tormentata, invece, per la Red Bull, che si è insabbiata per ben due volte con Alex Albon al volante (prima alla curva 12 e poi alla curva 4) e non è andata oltre l’ultima posizione in qualifica, con ben 1.5 secondi di distacco.

Out of Turn 11 and into Turn 12… A spin and some gravel for @alex_albon 👀 🔄#F1Testing #F1 pic.twitter.com/hBeEKJ1rNr — Formula 1 (@F1) February 28, 2020

Le prove al Montmelò riprendono oggi pomeriggio dalle 14 e proseguiranno fino alle 18, quando i motori si spegneranno definitivamente per riaccendersi solo all’inizio della nuova stagione 2020 di Formula 1.

I tempi della mattina dell’ultima giornata di test F1 a Barcellona

1 – Daniel Ricciardo – Renault – 1:16.276

2 – Charles Leclerc – Ferrari – + 0.084

3 – Lewis Hamilton – Mercedes – + 0.134

4 – Sergio Perez – Racing Point – + 0.382

5 – Carlos Sainz – McLaren – + 0.544

6 – George Russell – Williams – + 0.595

7 – Daniil Kvyat – AlphaTauri – + 0.638

8 – Romain Grosjean – Haas F1 Team – + 0.761

9 – Kimi Raikkonen – Alfa Romeo Racing – + 1.139

10 – Alexander Albon – Red Bull Racing – + 1.527