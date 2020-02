Moto3 e Moto2 in pista presso il Losail International Circuit in Qatar. Test molto importante prima dell’inizio di campionato. Gabriel Rodrigo e Jorge Navarro i leader.

Terminata la prima giornata di test Moto3 e Moto2 in Qatar. Tanta attività presso il Losail International Circuit per preparare al meglio il primo gran premio della stagione.

Per quanto riguarda la Moto3, il miglior tempo è stato realizzato da Gabriel Rodrigo in 2’05″593. Il pilota del team Gresini con la sua Honda inflitto distacchi rilevanti ai propri avversari. Il più vicino è Albert Arenas con la KTM del team Aspar a 350 millesimi di distanza.

Quella dello spagnolo è l’unica KTM nelle prime posizioni. Per ritrovarne un’altra bisogna scendere al dodicesimo posto, dove c’è quella di Andrea Migno dello Sky Racing Team VR46 a oltre 1″5 di distacco da Rodrigo. Il primo degli italiani è Tony Arbolino, sesto con la Honda della squadra Snipers a 1″040. Decimo Niccolò Antonelli della SIC58 Squadra Corse. Quattordicesimo Dennis Foggia con la Honda del team Leopard. Molto indietro Celestino Vietti, solamente ventunesimo a oltre 2″.

Nella classe Moto2 miglior tempo registrato da Jorge Navarro in 1’59″168. Il pilota del team Speed Up è uno dei favoriti per il titolo 2020 e oggi in Qatar è stato molto veloce. Dietro di lui Xavi Vierge con la Kalex della squadra Petronas a 232 millesimi, precede Enea Bastianini (0″253) del team Italtrans.

Per quanto concerne gli altri italiani, in top 10 troviamo sia Luca Marini (nono a 0″489) dello Sky Racing Team VR46 che Nicolò Bulega (decimo a 0″557) del team Gresini. Tredicesimo posto per Fabio Di Giannantonio, che ha fatto praticamente lo stesso crono del connazionale Marco Bezzecchi. Solo diciottesimo Lorenzo Baldassarri a quasi 2″ da Navarro e di pochissimo davanti alla MV Agusta di Stefano Manzi. Terzultimo Simone Corsi, penultimo il rookie Lorenzo Dalla Porta.