Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 28 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori della Penisola. Nubi in transito sulle Alpi confinali e tra Cilento e Calabria, ma senza fenomeni degni di nota. Nella notte nevicate in Val d’Aosta oltre i 1000 metri. Temperature minime in calo soprattutto al Nord, comprese fra 1 e 6 gradi al Centro-Nord, fra 7 e 11 gradi al Sud e sulle Isole maggiori.

Sabato 29 febbraio nuova perturbazione in arrivo sull’Italia, inizialmente al Nord, con piogge sparse dapprima sul Nordovest, poi in estensione verso Est. Precipitazioni nevose previste sulle Alpi confinali oltre i 500 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Sud, con velature in transito sul medio e basso Tirreno ma senza fenomeni. Temperature massime fra 11 e 16 gradi, di poco superiori su Sicilia e Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

In Val d’Aosta lavori in corso sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020. A Nord di Trieste, invece, rallentamenti a causa di forte vento sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio tra Udine sud e Pontebba.

A San Marino traffico a rilento in A14 Bologna-Ancona (Km 173.3 – entrambe le direzioni) in entrata a Fano per incidente. A Roma traffico a rilento sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sempre sulla A24 Roma-Teramo (Km 151 – direzione: Roma)

l’uscita di Val Vomano è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 28/02/2020 provenendo da Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Teramo: Teramo Ovest.

Vento forte anche in A14 Bologna-Bari tra Cattolica e Poggio Imperiale e sulla A14 Pescara-Taranto tra Poggio Imperiale e Bivio A14/SS7 Appia.