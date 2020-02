Kiara Fontanesi è pronta a tornare in pista dopo essere diventata mamma. L’obiettivo numero uno è quello di ritornare a lottare per il titolo.

Kiara Fontanesi è finalmente pronta a tornare. Un solo anno di stop per la rider parmigiana, che in questo periodo ha vinto il suo titolo più bello: quello di diventare mamma. Proprio la piccola Skyler in questo weekend darà ancora più carica a Kiara, che a soli 25 anni è già una leggenda del motocross.

Il suo score parla di 6 titoli iridati, di cui 4 vinti consecutivamente tra il 2012 e il 2015. Nel 2019 ha lasciato il testimone alla neozelandese Duncan, ma ora Kiara e pronta a riprendersi il trono. Il grande ritorno, infatti, ci sarà questo weekend a Matterlin Basin, dove l’attende una pista ricca di insidie.

Kiara felice di tornare in pista

Come riportato da “Tuttosport”, Kiara ha così commentato questo atteso ritorno alle gare: “Essere qui alla prima gara del Mondiale è già un successo per me. Dopo due mesi dalla nascita di Skyler ero già in moto e ora torno in gara come mamma Kiara, accompagnata dalla mia piccola e Devin, che oltre a fare da papà mi ha anche preparato per questa gara. Nonostante il poco tempo avuto mi sento in forma. Ringrazio la mia famiglia, il team che mi ha sostenuta in questo periodo e tutti gli sponsor che continuano a credere in me”.

La Fontanesi rappresenta sicuramente una bellissima pagina di sport per il nostro paese, non solo per le tante vittorie ottenute, ma anche per aver avuto il coraggio di congelare per un anno la propria carriera nel momento di massimo exploit per inseguire un altro suo sogno: quello di diventare mamma. Allora forza Kiara e ricordati che Skyler non ti ha mai visto vincere un Mondiale, quindi regolati tu.

Antonio Russo