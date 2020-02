La F1 è pronta a vivere il primo weekend della stagione a Melbourne il 15 marzo. Dai test sembra proprio che tutti i team siano cresciuti tantissimo.

Dopo gli intoppi di ieri la Mercedes aveva bisogno di una giornata pulita dove poter provare tutte le novità tecniche in vista del primo GP della stagione in programma il prossimo 15 marzo a Melbourne. L’impressione comunque è che le Frecce d’argento vanno fortissimo, ma che Ferrari e Red Bull non sono così distanti.

La cosa più interessante emersa sin qui dai test però è che finalmente avremo un gruppo centrale di piloti e squadre davvero tanto competitivo. La Racing Point, dal progetto di chiaro stampo Mercedes continua a sorprendere, ma anche la Renault con Ricciardo ha mostrato più volte i muscoli durante la giornata.

Il motore Ferrari dà soddisfazioni

In casa Ferrari, invece, testa bassa e lavorare. Leclerc ha girato tantissimo in pista sia per testare la solidità della vettura, ma anche e soprattutto per capire il comportamento delle mescole durante la gara. Uno dei problemi che la Rossa si è portato dietro nella passata stagione, infatti, era stato proprio quello di non riuscire a far rendere adeguatamente le Pirelli.

END OF SESSION 🏁 And that means the end of pre-season testing too 👨‍🔧 Here’s how they finished up in Barcelona today 👀 The next time we’ll see the drivers on track will be in Melbourne for FP1! 🙌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/BxcgtaWngm — Formula 1 (@F1) February 28, 2020

La Red Bull è apparsa bella tonica anche se si è resa protagonista di qualche lungo di troppo, in particolare Albon in mattinata si è insabbiato per ben due volte. Verstappen però nel finale ha alzato il piede dall’acceleratore per non fare il miglior tempo di giornata, che alla fine è rimasto a Bottas.

Antonio Russo