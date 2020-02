Spostati da Monza a Hockenheim i test precampionato del campionato turismo tedesco Dtm, a causa della diffusione del coronavirus in tutto il nord Italia

Dalla Cina, i timori per la diffusione dell’epidemia di coronavirus si sono spostati in Italia. E così, dopo il rinvio a data da destinarsi del Gran Premio di Formula 1 previsto a Shanghai, anche i test del campionato turismo tedesco Dtm, originariamente in programma a Monza, sono stati trasferiti a Hockenheim.

L’autodromo nazionale brianzolo avrebbe infatti dovuto ospitare le prove precampionato della serie teutonica, dove in questa stagione debutterà anche Robert Kubica, collaudatore della Alfa Romeo in F1. Ma i rischi connessi alla salute che riguardano il territorio del nord Italia hanno convinto gli organizzatori a svolgerli invece dal 16 al 19 marzo prossimi in Germania. Confermata invece la gara che segnerà il debutto assoluto della categoria sulla pista di Monza, dal 26 al 28 giugno prossimi.

“È sempre più evidente che la diffusione e l’opera di contenimento del coronavirus stanno tristemente condizionando la società in molti modi diversi e sempre più profondi”, ha commentato Marcel Mohaupt, amministratore delegato di Itr, la società che organizza il Dtm. “Avendo come primo pensiero la sicurezza e il benessere di tutti, abbiamo deciso di spostare i nostri test pre-campionato in una sede diversa. Siamo estremamente grati a tutto il personale di Monza e Hockenheim per la loro collaborazione, e non vediamo l’ora di visitare l’Italia in estate per il primo evento in assoluto del Dtm su questo leggendario circuito”.

