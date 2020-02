Il pilota del vivaio Renault e della Art, il 18enne danese Christian Lundgaard, dovrà saltare i test di Formula 2: è in quarantena per coronavirus

Il giovane pilota danese Christian Lundgaard sarà costretto a saltare i test precampionato della Formula 2 previsti dal 1° al 3 marzo 2020 in Bahrein. Il motivo è una “reale situazione di forza maggiore”, si legge nel comunicato stampa ufficiale diramato dal suo team, la Art Grand Prix. Ma la notizia più importante riguarda proprio le ragioni del suo forfait forzato: il 18enne è infatti finito in quarantena per coronavirus.

“Nella scorsa settimana”, prosegue la nota, “Christian ha partecipato ad un campo di allenamento invernale a Tenerife organizzato dalla Renault Sport Academy”. Lundgaard è infatti un allievo del vivaio della Casa francese. “Tuttavia è stato trattenuto sull’isola per colpa di un caso di coronavirus registrato nel suo hotel”.

Lundgaard fermo per precauzione: non ha il coronavirus

La squadra ci tiene a rimarcare che il pilotino non ha contratto la malattia: “Christian è stato controllato da esperti medici ed è in forma, sta bene e non mostra alcun sintomo del Covid-19. Tuttavia le autorità governative hanno decretato che tutti gli ospiti dell’albergo devono restare in quarantena per due settimane in via precauzionale contro la diffusione del virus”.

Dunque, sebbene si tratti di una misura unicamente preventiva, lo sfortunato portacolori emergente della Renault e della Art non potrà prendere parte alle prove collettive. Un problema non da poco, per un debuttante come lui, che attendeva con impazienza questo appuntamento proprio per poter percorrere i primi chilometri in assoluto della sua carriera con la monoposto della categoria cadetta.

