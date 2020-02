MotoGP Fantasy è pronto a sbarcare sugli smartphone e i pc di mezzo mondo. Il nuovo gioco ideato dalla Dorna vi regalerà favolosi premi.

La MotoGP è pronta a lanciare una sorta di fantacalcio per le due ruote dove sarà possibile vincere fantastici premi ogni domenica. MotoGP Fantasy, nuovo gioco completamente gratis ideato dalla Dorna darà la possibilità agli utenti di scegliere il proprio costruttore e 4 piloti (due per il team Gold e due per la squadra Silver).

A quel punto ogni pilota ci consentirà di portare a casa i punti che conquisterà realmente in pista in ciascun Gran Premio. Gli utenti possono scambiarsi anche tra loro i piloti stando però sempre attenti a non superare il tetto massimo consentito per quanto riguarda l’ingaggio. Il gioco potrà essere sia pubblico che privato.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Tanti premi per i vincitori

Verranno assegnati punti anche per la qualifica. Il punteggio dei costruttori, invece, viene dato in base alla media punti dei due piloti migliori della stessa scuderia. I piloti della squadra Silver valgono la metà di quelli della Gold. Inoltre vengono assegnati due punti in più per ogni posizione guadagnata sulla griglia, mentre il giro più veloce in gara vale 5 punti. Infine per tre gare all’anno ci sarà l’opzione Turbo Rider che prevede il doppio punteggio.

I premi in palio sono davvero tantissimi: il casco 2019 autografato da Marquez, un orologio Tissot, occhiali Oakley, biglietti per assistere a eventi della MotoGP e VideoPass ad ogni GP. Insomma un bottino davvero ricco. MotoGP Fantasy potrà essere giocato sul sito MotoGP.com, su fantasy.motogp.com o sull’app ufficiale MotoGP.

Antonio Russo