Un video esclusivo di Dainese apre per la prima volta le porte del museo privato di Valentino Rossi, che racchiude i cimeli della sua carriera

Un vero e proprio archivio segreto, quello che raccoglie le tute, i caschi, le moto, i trofei e tanti altri cimeli di venticinque anni di carriera e di straordinari trionfi firmati Valentino Rossi. Per molto tempo è rimasto una stanza rigorosamente segreta all’interno del suo quartier generale di Tavullia.

Ma ora, per la prima volta, il nove volte campione del mondo ha aperto le porte di questo suo sancta sanctorum alle telecamere di Dainese, che ha realizzato un video pubblicato poi sul suo canale ufficiale di YouTube. Una vera e propria chicca del tutto inedita, imperdibile per tutti i tifosi del Dottore, ma in generale per qualunque appassionato di motociclismo, che dà l’accesso a questo luogo finora rimasto ben custodito.

Nel filmato, lo stesso Valentino Rossi racconta che questa sorta di museo privato “nasce dalla mia passione per gli accessori da corsa della mia carriera, per tutte le cose indimenticabili. Potevo aprirlo solo a voi dopo dieci anni di lavoro. Mi piace portarci i ragazzi dell’Academy o i visitatori che non se lo aspettano. Prendiamo il montacarichi e mi piace vedere la loro faccia quando arrivano qui all’improvviso”.

Questo video è il primo episodio dei quattro in totale che verranno pubblicati nel prossimo futuro dalla Dainese, in cui il numero 46 racconterà il suo rapporto con la casa produttrice di tute e caschi di cui è diventato testimonial e uomo simbolo nel corso degli anni nel Motomondiale.