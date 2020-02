Sebastian Vettel fa la prima simulazione di qualifica e porta la Ferrari al comando dei test F1 a Barcellona. Testacoda per Max Verstappen e Giovinazzi

Finalmente la Ferrari. Nella seconda giornata della seconda settimana di test F1 a Barcellona, Sebastian Vettel decide di rompere gli indugi, di montare le gomme morbide e di tentare la prima simulazione di qualifica con la SF1000. E i risultati, quando il neonato motore di Maranello viene spinto al limite, si vedono: 1:16.841, un tempo che vale il primo posto alla Rossa. Nel pomeriggio resterà al volante sempre il pilota tedesco, stavolta per provare il passo in configurazione di gara.

La sessione è partita a rilento per via della pista ancora bagnata, che ha costretto i piloti a montare inizialmente le gomme intermedie. Successivamente il turno è stato di nuovo interrotto dalla bandiera rossa in alcune occasioni: prima per un contatto con il muro della Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, poi per un testacoda della Red Bull di Max Verstappen rimasta ferma nella ghiaia della curva 5. Si sono girati anche Vettel e Valtteri Bottas.

🚩 RED FLAG 🚩 Max Verstappen is beached in the gravel at Turn 5#F1 #F1Testing pic.twitter.com/WKZch0oDpS — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

Alle spalle della Ferrari brilla la Racing Point, o come è stata soprannominata la “Mercedes rosa”, che con Lance Stroll arriva ad appena due decimi da Vettel. Terzo posto per la Williams di Nicholas Latifi, a quattro decimi. La Red Bull è quinta con Verstappen, a sei decimi dal miglior tempo; la Mercedes sesta con Bottas, a otto decimi. Nel pomeriggio i due passeranno il testimone ai rispettivi compagni di squadra Alexander Albon e Lewis Hamilton.

Another spin at Turn 5 🚨 Vettel is the latest driver to go off after testing the limits #F1 #F1Testing pic.twitter.com/z5j5LFVCNm — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

I tempi della mattina della seconda giornata della seconda settimana di test F1 a Barcellona