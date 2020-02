Skoda Octavia RS iV è la nuova nata del marchio boemo che abbina alte prestazioni al motore ibrido plug-in per un totale di 245 CV.

Škoda Octavia RS iV sarà la regina dello stand boemo al Salone di Ginevra, top di gamma della quarta generazione di Octavia. Design super sportivo e aggressivo contrassegnato da dettagli in nero lucido, come la calandra, il paraurti con prese d’aria ampliate, feritoie laterali nel paraurti posteriore con ampio diffusore.

I cerchi in lega di ampio diametro mettono in mostra le pinze freno verniciate in rosso, mentre al posteriore è evidente lo spoiler nero sul portellone della berlina. La variante Wagon si caratterizza per l’ampio spoiler che prolunga la linea del tetto, verniciato in colore carrozzeria. Negli interni prevale la tinta nera con cuciture rosse a contrasto che ornano i sedili con appoggiatesta integrato e il volante multi-funzione a tre razze.

La nuova Skoda Octavia RS sarà spinta da un motore ibrido plug-in, che abbina 4 cilindri benzina 1.4 TSI a un motore elettrico da 85 kW. La potenza massima raggiunge i 245 CV (180 kW) mentre la coppia massima raggiunge i 400 Nm. Skoda esporrà anche la nuova Octavia in versione iV, in cui la motorizzazione plug-in hybrid sviluppa una potenza massima di 204 CV con coppia di 350 Nm.

Il marchio del gruppo Volkswagen esporrà anche il nuovo city Suv Skoda Kamiq Scoutline. La nuova variante enfatizza il lato avventuroso del modello, grazie ai paraurti con ampie protezioni in color argento e agli archi passaruota in nero opaco. A contrassegnare la dotazione di serie i cerchi in lega da 17” o in opzione da 18”. La Kamiq Scoutline sarà disponibile con tutta la gamma di motorizzazioni prevista per il modello, compresa la nuova proposta 1.0 G-TEC a metano da 90 CV.