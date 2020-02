Renault ha fatto del suo meglio per entusiasmarci con il rinnovamento del Talisman, ma la verità è che il rinnovato modello del segmento D per il Vecchio Continente può essere meglio descritto come un “more of the same”.

Le revisioni estetiche sono relativamente modeste, ma la buona notizia è che ci sono miglioramenti sul fronte tecnico.

A partire dall’esterno, nella parte anteriore, troverete una griglia del radiatore leggermente rimodellata e nuovi fari opzionali a LED con indicatori dinamici integrati. Nella parte posteriore, i fanali posteriori a LED hanno una nuova grafica e c’è anche un’ulteriore rifinitura cromata. A completare le revisioni visive ci sono alcuni nuovi colori, così come nuovi cerchi in lega da 17, 18 e 19 pollici.

Entrando nell’abitacolo, il pezzo forte è il nuovo quadro strumenti configurabile completamente digitale con uno schermo da 10,2 pollici. Disponibile con il pacchetto Intense, sostituisce il precedente pannello semidigitale e offre “una personalizzazione completa con display di navigazione GPS per un’esperienza di guida unica”.

Dal punto di vista tecnico, come abbiamo già detto, sono ora disponibili fari a LED, che migliorano la visibilità fino al 50% rispetto ai vecchi modelli Renault. Grazie all’aggiunta di nuovi sistemi di assistenza avanzati, tra cui il sistema di assistenza stradale e il sistema di frenata d’emergenza attiva (AEBS), il nuovo Talisman offre un livello 2 di guida autonoma.

A seconda del mercato, il modello rinnovato sarà disponibile con alcuni motori a combustione diversi. È interessante notare che, almeno inizialmente, non saranno offerte opzioni elettrificate, ma la gamma comprenderà l’ultimo motore Renault da 1,3 litri turbo a gas con 160 cavalli e un 1,8 litri turbo-quattro con 225 CV.

Gli appassionati di motori diesel potranno scegliere tra un’unità da 1,7 litri con 120 o 150 CV e un’ammiraglia da 2,0 litri DCi con 200 CV e una doppia frizione automatica.