Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 27 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nevica sulle Alpi di confine oltre i 600 metri e nella notte si abbasserà ulteriormente la quota neve fino a zone collinari. Precipitazioni nevose anche sulla fascia appenninica centrale oltre i 1000 metri. Schiarite generali sulle regioni del Nord, piogge al Centro e al Sud che si protrarranno fino alle prime luci dell’alba. Temperature minime comprese fra 2 e 7 gradi al Nord, fra 5 e 9 gradi al Centro, fra 9 e 14 gradi al Sud.

Venerdì 28 febbraio schiarite generali su quasi tutta la penisola, con piogge residue al mattino su Puglia e Basilicata. Dal Pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi lungo tutto lo Stivale. Temperature massime in rialzo al Nord, stabili altrove, che oscilleranno tra 14 e 19 gradi. Venti tesi di Maestrale, in attenuazione al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

La neve sulle Alpi causa qualche rallentamento lungo il Traforo del Monte Bianco tra Piazzale Francese e Bivio Traforo Monte Bianco/RN205. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 92.1 – direzione: Napoli) coda tra Fidenza e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per incidente.

Tra Bologna e Firenze traffico a rilento in A1 Bologna-Firenze (Km 266 – direzione: Milano) tra Calenzano e Bivio A1-Variante per il transito di un trasporto eccezionale. A Sud di Firenze code a tratti sulla A1 Bologna-Roma (Km 302 – direzione: Napoli) tra Firenze Impruneta e Incisa – Reggello.

A Roma rallentamenti sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: G.R.A.) tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA.

A Napoli traffico rallentato in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso e tra Capodimonte e Capodichino per lavori in corso.