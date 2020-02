Resiste il miglior tempo di Sebastian Vettel, che nel pomeriggio si è dedicato alla simulazione di gara. Guasto idraulico per la Mercedes di Hamilton

Sebastian Vettel chiude in testa la seconda giornata della seconda settimana di test F1 a Barcellona. Il tempo stabilito questa mattina dalla Ferrari, durante la prima simulazione di qualifica con gomme morbide, ha resistito al comando della classifica per tutta la sessione. Anche nel pomeriggio, che la Rossa ha dedicato invece alla simulazione di gara con gli pneumatici a mescola dura, mettendo in mostra tempi incoraggianti, specialmente nel secondo stint. Al termine, il tedesco ha percorso in totale 144 giri.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Il miglioramento più significativo è stato quello della AlphaTauri di Pierre Gasly, salito in seconda posizione ad appena due decimi dalla vetta. Ma la notizia più importante è stato il guasto al motore che ha costretto Lewis Hamilton a fermare in pista la sua Mercedes prima della curva 7, dopo appena quattordici giri.

🚩 RED FLAG 🚩 Lewis Hamilton’s Mercedes grinds to a halt during #F1Testing #F1 pic.twitter.com/fX5o6jU5ma — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

Il problema, hanno spiegato dal box della Freccia d’argento, è da ricondurre ad un’anomalia nella pressione dell’olio, in seguito al quale precauzionalmente il propulsore si è spento. La vettura è stata subito messa sotto esame da parte dei meccanici, ma non ha più potuto riprendere le operazioni. Una brutta battuta d’arresto per il campione del mondo in carica, che conclude in ultima posizione i test di oggi, ma soprattutto con qualche grattacapo in più del previsto sul fronte dell’affidabilità.

Leggi anche —> La cautela di Wolff: “Un anno fa Ferrari dominava i test, ma vincemmo noi”

I tempi della seconda giornata della seconda settimana di test F1 a Barcellona