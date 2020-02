Ebbene sì. Per una volta la F1 ha deciso di non pensare agli introiti e ha agito in controtendenza. Importante il gesto nei confronti dei tifosi.

Avevano acquistato i biglietti per assistere alla seconda sessione di test invernali della F1 al Montmelo, ma a causa del caos creato dall’allarme Coronavirus, hanno preferito non imbarcarsi per la Spagna.

Una vera disdetta per la comitiva che doveva partire dall’Italia, non fosse per la piacevole sorpresa del rimborso. Insomma, almeno in questa occasione oltre alla beffa per il mancato spettacolo non si è sommato il danno dei soldi persi.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI