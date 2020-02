Carmelo Ezpeleta prevede una stagione esaltante nel 2020. La distanza ravvicinata nei test invernali lascia prevedere un grande spettacolo in MotoGP.

Carmelo Ezpeleta, CEO della Dorna Sports, può ritenersi soddisfatto al termine dei test ufficiali di Sepang e Losail. 18 piloti raccolti in un fazzoletto temporale di un secondo, i primi 7 separati da tre decimi di secondo. Il 18° tempo è stato stanziato da Cal Crutchlow che ha accusato un gap di 972 millesimi dal best lap di Maverick Vinales. Ingredienti basilari per assicurare uno spettacolo entusiasmante in questa stagione MotoGP 2020. “I test sono sempre test e la situazione non si riflette necessariamente nel primo Gran Premio”, ha dichiarato Carmelo Ezpeleta a Motogp.com.

La distanza ravvicinata non lascia certo indifferente il boss della Dorna. “Tuttavia, in entrambi i test, sia in Qatar che in Malesia, erano tutti molto vicini. Nell’ultimo c’erano 18 piloti in meno di un secondo e sei costruttori. È molto importante. Lo dobbiamo ai produttori: è per questo che diamo concessioni a quelle Case che non hanno ancora vinto KTM e Aprilia sono migliorate molto“. Ricordiamo che la casa di Noale e quella di Mattigohfen non avranno il motore congelato nel primo week-end di gara, potranno contare su un numero illimitato di test privati e possono usare nove anziché sette motori nel corso dell’anno.

Che stagione possiamo attenderci secondo Carmelo Ezpeleta? “Dal mio punto di vista, è una buona situazione, ma è un peccato che siano solo dei test. Più tardi, quando inizierà la vera lotta, sapremo esattamente come andrà. Ma è un buon segno iniziare con una situazione del genere nei test”.