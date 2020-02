L’Aston Martin DB11 è arrivata nel 2017 per sostituire la vecchia DB9. Saltiamo fino ad oggi, con la casa britannica che ha annunciato un nuovo pacchetto in edizione limitata per l’auto sportiva chiamato Shadow Edition.

Ora è disponibile su ordinazione in tutto il mondo, ma Aston Martin sta limitando la produzione a soli 300 esemplari, quindi affrettatevi se ne volete una. Chi cerca sia lo stile che nuova potenza sotto il cofano dovrebbe cercare altrove, però. Questo pacchetto aggiunge solo miglioramenti visivi oscurati, lasciando il V8 intatto.

Questi aggiornamenti includono le carenature del cofano nero lucido, cerchi in lega direzionali neri lucidi da 20 pollici, placchette uniche Shadow Edition nere, parafanghi cromati lucidi e targhette con scritte in cromo lucido. All’interno, c’è un volante sportivo avvolto in Alcantara nero puro e pelle nera ossidiana. Un pacchetto opzionale include elementi nero lucido anche all’interno, sostituendo i pannelli di colore della carrozzeria con quelli neri.

“Abbiamo selezionato con cura gli elementi di design della Shadow Edition per modificare in modo sottile eppure evidente l’aspetto della DB11 – spostandola ulteriormente verso uno stile GT più deciso e grintoso“, ha dichiarato Marek Reichman, Executive Vice President e Chief Creative Officer, Aston Martin Lagonda.

Il pacchetto è disponibile sia sulla DB11 V8 Coupé che sulla DB11 V8 Volante cabriolet. Mentre molte delle caratteristiche oscurate della DB11 V8 Shadow Edition sono fisse, ci sarà comunque la possibilità per l’acquirente di personalizzare il modello, compresi sei colori esterni e diversi colori disponibili per le pinze dei freni.

Ad alimentare la DB11 V8 Shadow Edition è il V8 biturbo da 4,0 litri della Aston Martin. Produce 503 cavalli e 696 Newton-metri di coppia. Il tutto è gestito da un cambio automatico Aston Martin a otto marce, montato al centro.

L’Aston Martin DB11 V8 Shadow Edition del 2021 è ora disponibile su ordinazione presso i rivenditori, con un prezzo di partenza di . Al momento Aston Martin non ha dichiarato quando i clienti dovrebbero aspettarsi di ricevere le loro DB11 Shadow Edition.