Il miglior tempo della prima giornata della seconda settimana di test F1 a Barcellona resta quello stabilito questa mattina dalla Alfa Romeo di Kubica

Resiste il tempo stabilito questa mattina da Robert Kubica: la Alfa Romeo è la più veloce al termine della prima giornata della seconda settimana di test F1 a Barcellona. Alle sue spalle, nel pomeriggio, si porta Max Verstappen: un vero exploit per la sua Red Bull, che si avvicina a soli quattro decimi dalla vetta, pur avendo usato gomme dure, meno performanti dunque delle morbide della Alfa. L’olandese figlio d’arte ha però concluso il martedì con un testacoda che ha provocato l’esposizione dell’ultima bandiera rossa e l’interruzione anticipata delle prove.

Chiude il podio provvisorio Sergio Perez, sulla Racing Point, davanti alle due AlphaTauri di Daniil Kvyat e Pierre Gasly e all’altra Red Bull di Alexander Albon. Solo settima piazza per la Mercedes con Lewis Hamilton, che è stato tuttavia più veloce del suo compagno di squadra Valtteri Bottas, nono: in mezzo ai due è stretta a sandwich la Racing Point di Lance Stroll.

Per la Ferrari il miglior riscontro è ancora quello di Sebastian Vettel, ottenuto in mattinata: decimo posto per lui al termine della sessione. Charles Leclerc è tredicesimo, dietro anche alla Renault di Daniel Ricciardo e alla McLaren di Carlos Sainz, in una giornata però in cui il Cavallino rampante ha lavorato, ancora una volta, più sull’assetto della SF1000 che sulla ricerca della prestazione pura. Domani alle 9 del mattino riprendono le prove precampionato al Montmelò.

I tempi della prima giornata di test F1 della seconda settimana a Barcellona