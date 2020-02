Miglior tempo per la Alfa Romeo del collaudatore Robert Kubica alla ripresa dei test F1 a Barcellona. Ferrari sesta, un testacoda per Sebastian Vettel

Colpaccio della Alfa Romeo e di Robert Kubica: il nuovo collaudatore polacco dl Biscione si prende il miglior tempo al termine della sessione mattutina della prima giornata della seconda settimana di test F1 a Barcellona. Kubica ha girato in 1:16.942, utilizzando gomme morbide, e si è messo alle spalle di ben sei decimi, nell’ordine, la Red Bull di Alexander Albon e la Mercedes di Lewis Hamilton, con pneumatici duri.

Fuori dal podio provvisorio la AlphaTauri di Pierre Gasly, la Racing Point di Lance Stroll e la Ferrari di Sebastian Vettel. Il tedesco si è piazzato sesto, ad oltre un secondo dalla cugina Alfa, con coperture di mescola dura. Ma va sottolineato che la SF1000 è stata la macchina che in assoluto ha percorso più giri durante la mattinata: oltre 80.

Ciò nonostante sia stata protagonista anche di un testacoda che ha brevemente interrotto le operazioni con una bandiera rossa, senza conseguenze né per la vettura, né per il pilota. In casa Ferrari si è lavorato soprattutto sull’assetto, anche se sono state introdotte pure delle novità a livello aerodinamico.

🚩 RED FLAG 🚩 Seb slides through the gravel at Turn 8 😨 He returns to the pits, but there’s gravel to be cleared#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RmIeDZ47Wp — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

Chiudono la classifica Daniel Ricciardo su Renault, Carlos Sainz su McLaren e Nicholas Latifi su Williams: anche quest’ultimo ha provocato l’esposizione di una bandiera rossa, rimanendo fermo nella ghiaia alla curva 9. Le prove riprenderanno sul circuito del Montmelò alle ore 14 e proseguiranno fino alle 18.

🚩 Red flag is out again! 🚩 It’s Williams new blood Nicholas Latifi this time, as his FW43 conks out going up the hill to Turn 9#F1 #F1Testing pic.twitter.com/oJRtxuPBt3 — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

I tempi della mattina della prima giornata di test F1 della seconda settimana a Barcellona