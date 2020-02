Dall’inizio dei test invernali di Barcellona sono già due i propulsori Mercedes ceduti. Il DAS basterà per rendere la Stella imbattibile come nel 2019?

Chissà che le Frecce d’Argento debbano cominciare a preoccuparsi. Se giovedì scorso durante la sessione pomeridiana del pre-stagione al Montmelo il motore arrostito era stato quello della W11 di Valtteri Bottas, questo mercoledì mattina è toccato a quello della Williams di Nicholas Latifi.

Dopo aver completato 48 giri il canadese si è trovato costretto a parcheggiare la sua FW43 a bordo pista all’altezza della curva 8 a seguito di una vistosa fumata. Sebbene al momento non si conoscano le cause scatenanti, questa ennesima defaillance non può lasciare indifferenti.

