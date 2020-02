In questo video, ‘Autovisie‘ prende una Porsche Taycan Turbo S e la porta sulle autostrade tedesche per alcuni test sull’accelerazione.

Ora che le consegne di Porsche Taycan stanno davvero prendendo il via, è sempre più facile per le pubblicazioni procurarsi la nuova berlina elettrica del marchio per i test. In questo video il guidatore poggia il piede sull’acceleratore e la Porsche inizia ad accelerare senza perdere mai potenza. L’unica cosa che la ferma è il limitatore di velocità. Secondo ‘Autovisie‘, la velocità massima dichiarata è di 261 chilometri all’ora. Il tachimetro indica 269 km/h. Ancora più impressionante è il fatto che l’auto riesca a mantenere questa velocità per un lunghissimo tratto di autostrada.

Anche in altri test, la Taycan ha dimostrato capacità prestazionali impressionanti. Quando ‘MotorTrend‘ lo ha valutato, il modello ha stabilito il tempo più veloce di sempre per un veicolo elettrico nei 400 m, coprendo la distanza in 10,47 secondi a 210,34 chilometri all’ora. Il precedente campione era una Tesla Model S P100D Ludicrous+ con un tempo di 10,51 secondi a 201,2 km/h.