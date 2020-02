Al via il Mondiale di Motocross 2020. Si comincia l’1 marzo in Gran Bretagna. Inizia la sfida epica fra Tony Cairoli e Tim Gajser, ma occhio agli inseguitori.

Dopo la lunga pausa invernale il Mondiale MXGP ritorna in scena con la prima tappa in Gran Bretagna, sul famoso circuito di Matterley Basin. Sarò la prima di 19 tappe dove si sfideranno i migliori piloti del Motocross mondiale, primi fra tutti il campione in carica Tim Gajser e il nostro pluriridato Tony Cairoli. Negli Internazionali d’Italia il fuoriclasse sloveno ha dato prova di volersi riconfermare anche nella stagione 2020, aggiudicandosi due delle tre tappe italiane e il successo finale.

Antonio Cairoli non sarà ancora al 100% dopo l’intervento alla spalla subito la scorsa estate dopo un doppio infortunio. Ma l’alfiere di Patti ha svolto gli allenamenti secondo programma e mai dire mai con una vecchia volpe che punta al decimo titolo mondiale. All’età di 32 anni proverà ad eguagliare il record di mondiali vinti da Stefan Everts, unico pilota a poter vantare 10 titoli.

Ovviamente, Cairoli non sarà l’unico che sfiderà. In corsa anche Jeffrey Herlings, che farà il suo grande ritorno al Campionato mondiale FIM Motocros dopo una serie di infortuni. Occhi puntati anche su Jeremy Seewer della Monster Energy Yamaha Factory, che ha concluso il campionato MXGP 2019 al secondo posto, e sui compagni di squadra Gautier Paulin e Arnaud Tonus. Inoltre, la nuova recluta del Team HRC Mitch Evans, insieme a Arminas Jasikonis e Pauls Jonass di Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing , sono piloti che hanno impressionato durante la bassa stagione. E ancora gli intramontabili Clement Desalle e Romain Febvre di Monster Energy Kawasaki che cercheranno un buon inizio di stagione, visto che entrambi i piloti tornano dagli infortuni.

Il Mondiale motocross 2020 sarà trasmesso in diretta TV da Eurosport. In streaming si potrà seguire su Eurosport Player che garantirà la copertura completa di tutte le manche. Di seguito il calendario completo.

CALENDARIO MONDIALE MXGP 2020

1° marzo GP Gran Bretagna

8 marzo GP Olanda

22 marzo GP Argentina

5 aprile GP Trentino

19 aprile GP Spagna

26 aprile GP Portogallo

10 maggio GP Francia

17 maggio GP Italia

24 maggio GP Germania

7 giugno GP Russia

14 giugno GP Lettonia

28 giugno GP Indonesia (Jakarta)

5 luglio GP Indonesia (Palembang)

26 luglio GP Repubblica Ceca

2 agosto GP Belgio

16 agosto GP Svezia

23 agosto GP Finlandia

6 settembre GP Turchia

13 settembre GP Cina

20 settembre GP Imola

27 settembre Motocross delle Nazioni ad Erée (Francia)

