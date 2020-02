Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, smentisce che la sua Ferrari stia nascondendo il suo vero potenziale: “Abbiamo solo cambiato approccio”

Continua il gioco dei rimpalli tra la Mercedes, che continua ad essere considerata la vettura da battere anche in vista del Mondiale 2020, e la Ferrari, accusata dagli avversari di fare pretattica. Un sospetto che il team principal Mattia Binotto smentisce categoricamente, sostenendo che la sua squadra non ha nascosto le sue reali prestazioni effettive.

“Dall’esterno sembra che stiamo facendo questo, ma non è così”, ha insistito. “Credo che in realtà ci siamo semplicemente concentrati su noi stessi, a capire la vettura, correlare i dati con quelli che abbiamo raccolto in fabbrica”.

Binotto: “Nessun gioco, ma un cambio d’approccio”

Insomma, non è per sviare i rivali, ma per sviluppare meglio la SF1000 che il Cavallino rampante non ha fatto caso a staccare tempi veloci sul giro ed è scivolata indietro in classifica. “Nella prima settimana di test ci siamo concentrati proprio sulla comprensione della vettura”, conferma Binotto. “Questa settimana sarà un po’ diversa: oggi abbiamo iniziato a lavorare sull’ottimizzazione degli assetti, nei prossimi giorni cercheremo di spingere di più sulle prestazioni per capire il nostro livello”.

Il motivo di questo cambiamento di atteggiamento è semplice da spiegare: “Alla fine vogliamo sempre cercare di migliorarci”, ha chiarito l’ingegnere italo-svizzero. “Abbiamo commesso degli errori l’anno scorso nell’approccio ai test, in particolare a quelli di affidabilità, di funzionalità e di comprensione della macchina. Siamo ancora una squadra giovane e per noi è importante migliorare: questo significa imparare le lezioni dal passato e adattarsi meglio. Ma non stiamo giocando a nessun gioco”. Nemmeno a nascondino, dunque…

