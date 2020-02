DS Automobiles ha avuto un grande inizio di settimana con l’inaugurazione del suo modello di punta DS 9 e ora raddoppia la dose a Ginevra con l’introduzione dell’Aero Sport Lounge.

Mentre la berlina di lusso entrerà in produzione, questo mashup tra coupé e SUV dallo stile rivoluzionario è solo un concept che segnala le ambizioni elettriche del marchio. Il veicolo richiede attenzione non solo per il suo design elegante, ma anche per le sue dimensioni, dato che il concept misura cinque metri di lunghezza.

Poggiata su ruote massicce da 23 pollici con un intricato design aerodinamicamente ottimizzato, la DS Aero Sport Lounge ha una linea del tetto fortemente inclinata per dare la sensazione di una coupé a due ruote. La tradizionale griglia che si trova su un’auto alimentata da un motore a combustione è stata sostituita da uno schermo che circonda il logo prominente della DS Automobiles che si illumina, giusto per sapere con certezza cosa si sta guardando. Gli eleganti fari che si avvalgono della tecnologia LED contribuiscono ulteriormente al look all’avanguardia del concept.

La potenza del SUV è fornita da un motore elettrico che sviluppa un’enorme potenza di 671 cavalli per consentire un tempo di sprint da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. Il motore elettrico si alimenta con una grande batteria da 110 kWh in grado di regalare un’impressionante autonomia di oltre 650 chilometri.

Mentre le immagini dell’abitacolo del concept non sono disponibili al momento della stesura, DS Automobiles dice di aver “reinventato l’interno per creare una macchina in cui viaggiare“. L’azienda menziona inoltre che ci sono schermi collegati alle telecamere esterne per sostituire i tradizionali specchietti laterali, e ci sono display aggiuntivi per ogni occupante. Inoltre, il sistema di infotainment si avvale della tecnologia di controllo tattile per farti “sentire come se stessi toccando forme e tessuti in uno spazio completamente vuoto”.

La divisione premium di PSA avrà la DS Aero Sport Lounge in esposizione al Salone dell’Automobile di Ginevra accanto alla DS 9 a partire dal 3 marzo. Anche se il concept non è destinato ad entrare in produzione, Béatrice Foucher, CEO di DS Automobiles, lascia intendere che qualcosa di simile è in cantiere:

“Se presentiamo un concept con una nuova forma di carrozzeria e con un interno in materiali tanto originali quanto lussuosi e con un forte impegno, è perché i nostri progetti sul campo sono già molto avanzati. La nostra crescita dimostra che i nostri clienti sono alla ricerca di questa competenza e tecnologia. È la ragione per cui DS Automobiles esiste”.