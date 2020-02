Mattia Binotto a sorpresa ha annunciato candidatamente che la Ferrari in questo momento è in trattativa con Sebastian Vettel per rinnovargli il contratto.

Il contratto di Sebastian Vettel scadrà a fine anno e sono in tanti a chiedersi se riceverà un ulteriore rinnovo da parte della Ferrari. Il tedesco, che è tra i più pagati in F1 attualmente non è riuscito ancora a riportare il titolo a Maranello e potrebbe pagare a caro prezzo l’ultimo biennio contraddistinto da diversi errori.

Come riportato da “Marca” però Binotto sembra aver aperto clamorosamente al prolungamento di Seb: “L’abbiamo detto molte volte, Sebastian è la nostra prima scelta. Stiamo cominciando a parlare. Siamo tutti consapevoli che il suo contratto finirà, ma presto cominceremo a parlare con maggiore calma. La cosa più importante è il progetto che condividiamo e la nostra visione a lungo termine. Sono sicuro che molto presto raggiungeremo un accordo”.

Binotto: “Il team è migliorato grazie anche a Seb”

Il team principal della Ferrari ha rimarcato il suo bellissimo rapporto con Vettel, pilota che conosce inevitabilmente da molti anni visto che lui era in rosso già da prima che il tedesco arrivasse a Maranello, anche se con un altro ruolo, meno importante di quello ricoperto attualmente.

Infine Mattia Binotto ha così concluso: “Il team è migliorato negli ultimi anni e Sebastian ha molti meriti. Ha tanta esperienza, è un campione e un leader nel team, anche con gli ingegneri e il suo compagno di squadra”. Insomma a quanto pare sembra proprio che la Ferrari cercherà in tutti i modi di trovare un accordo con Vettel, che in questo momento non ha di certo la potenza contrattuale di qualche stagione fa.

