Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 11:00 del 25 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del meteo e del traffico di martedì 25 febbraio. Prima di mettervi in viaggio scegliete il tragitto più veloce per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Cieli poco nuvolosi sul Nord Italia, con fenomeni transitori in Val d’Aosta e su alcune zone delle Alpi confinali. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Sud, qualche velatura in transito sulla Campania e sull’Appennino centrale senza fenomeni. Temperature massime comprese tra 10 e 15 gradi.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 11:00

Aosta

A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) Tratto chiuso tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 28/02/2020 per lavori in corso.

Padova

A13 Bologna-Padova (Km 112.4 – entrambe le direzioni) Coda in entrata a Padova Industriale.

A13 Bologna-Padova (Km 116.7 – direzione: Padova) Traffico rallentato su Bivio A13/A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Venezia per Materiali dispersi.

Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona tra Bologna San Lazzaro ed Imola, si segnalano 6 km di coda in diminuzione per diversi incidenti, ora risolti, tra i km 43,2 e 44,5.

Pistoia

A11 Firenze-Pisa nord (Km 34.6 – direzione: Firenze) Traffico rallentato tra Montecatini Terme e Pistoia per veicolo in avaria.

Roma

A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Chieti

A25 Torano-Pescara Vento forte tra Bussi-Popoli e Torre de’ Passeri-Casauria.