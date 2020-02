Alvaro Bautista pensava di trovarsi in una situazione migliore dopo il test Superbike di Phillip Island. Comunque il pilota Honda cerca di essere positivo.

Difficilmente Alvaro Bautista a Phillip Island riuscirà a sorprendere tutti come un anno fa, quando al suo esordio in Superbike dominò letteralmente. La nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade non gli dà le stesse sensazioni che gli dava la Ducati Panigale V4 R.

Il pilota spagnolo nei test pre-campionato avuto più difficoltà rispetto al compagno Leon Haslam, che si è trovato maggiormente a suo agio con la nuova moto di Tokio. Bautista ha concluso i due giorni si prove in Australia in decima posizione, invece l’ex Kawasaki quinto.

Superbike 2020, test Phillip Island: l’opinione di Bautista

Bautista al sito ufficiale Honda ha così commentato il test Superbike di Phillip Island: «Questo test è stato molto importante per noi ovviamente e penso che abbiamo fatto progressi. Rispetto a ieri, il mio feeling con la Fireblade è stato un po’ migliore questa mattina, mentre nel pomeriggio è stato un po’ più complicato per il vento e su una pista più scivolosa».

Il pilota spagnolo sente di aver compiuto alcuni miglioramenti, anche se c’è ancora molto lavoro da fare e il weekend di gara in Australia potrà permettergli nuovi progressi : «Oggi abbiamo anche testato le gomme, trovando positivi e negativi come sempre, e abbiamo anche tentato un long run per raccogliere quanti più dati possibili prima delle prime gare. Tutte queste informazioni sono molto importanti mentre andiamo avanti e sono fiducioso di poter fare un altro passo avanti nel prossimo fine settimana. Il potenziale, la potenza e la velocità sono tutti lì. Ora dobbiamo solo lavorare per essere in grado di sfruttare efficacemente tutto».

Il vice-campione del mondo SBK 2019 si aspetta step in avanti, perché ci sono delle aree della CBR1000RR-R Fireblade che non lo soddisfano ancora: «Abbiamo imparato molto su come funziona la moto sulla distanza. Non siamo dove dovremmo essere – riporta Speedweek – specialmente con l’elettronica. Dobbiamo migliorare molto in questo settore. Se il motore è troppo aggressivo e il telaio è troppo nervoso, la moto è difficile da guidare in generale. Penso che dobbiamo migliorare entrambi. Al momento la potenza del motore difficilmente può essere domata».