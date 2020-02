Incassata l’accusa di essere una Mercedes camuffata, la Racing Point replica e attacca le scuderie concorrenti ree della medesima colpa.

Se in molti durante la prima tre giorni di test al Montmelo hanno puntato il dito contro la scuderia di proprietà di Lawrence Stroll per un’estrema vicinanza della nuova monoposto alla vecchia W10, la dirigenza tecnica del team con base a Silverstone ha risposto pan per focaccia replicando con la stessa moneta.

Sotto la loro lente d’ingrandimento, pur lungi dal fare nomi e cognomi, ci sarebbe in particolare l’Alpha Tauri, una sorta di Red Bull in gonnella, ma pure la Ferrari con le sorelline Haas e Alfa Romeo non sarebbero da escludere dall’attacco.

Il timore è che le suddette scuderie non abbiamo seguito i dettami imposti dalla FIA facendo fluire dati, nonché personale da e verso le equipe partner, così da poter primeggiare più facilmente.

