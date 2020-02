Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 25 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’alta pressione cede sotto i primi colpi di un fronte freddo che porta le prime nuvole e piogge sull’Italia settentrionale, anche se un vero cambiamento ci sarà a partire da domani sera. Le temperature subiranno un brusco calo e porteranno neve ad alta quota e anche in collina. Sarà un’irruzione di breve durata, prima di un secondo impulso instabile nel weekend.

Nella serata di martedì 25 febbraio sui prevedono nevicate sulle Alpi confinali centro-occidentali oltre i 1400 metri e sull’Appennino centro-settentrionale oltre i 1900 metri. Prevista nebbia sulle pianure della bassa Lombardia e sul Salento, cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, di poco superiori in Campania e Sicilia.

Mercoledì 26 febbraio ancora neve sulla fascia alpina e prealpina oltre gli 800 metri, la quota neve si abbasserà anche sull’Appenino centro-settentrionale. Piogge sparse sull’alto Adriatico, sul litorale laziale e in Sardegna. Tempo ancora stabile altrove, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime oscilleranno tra 12 e 17 gradi, con punte di 19-20 gradi su Puglia e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ad Aosta tratto chiuso per lavori sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 28/02/2020. Alle porte di Milano coda in A9 Lainate-Svizzera (Km 40.5 – direzione: Lainate) tra Chiasso e Como Monte Olimpino per lavori.

A Bologna traffico rallentato sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Bologna tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A1 Milano-Napoli per materiali dispersi.

A Roma code a tratti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM e tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Fine Complanare per incidente.

A Napoli coda in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso. Da segnalare vento forte sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto.