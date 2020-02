La vita di un’auto, nel modo in cui arriva ai vari proprietari, può essere affascinante. Se volete un esempio classico di ciò che può accadere, date un’occhiata a questa Lexus LFA.





Il primo proprietario della supercar non è stata altro che la star dei reality show Paris Hilton. Ora è in vendita a Cleveland, Ohio, che si trova a una certa distanza dalla casa originale di Los Angeles della supercar. Il prezzo richiesto è di 495.900 dollari.

A quanto pare la Hilton non ha guidato troppo spesso la sua LFA perché il contachilometri mostra solo 6.325 chilometri. La carrozzeria è Pearl White. All’interno, c’è un mix di pelle bianca e blu con finiture in fibra di carbonio. L’auto sembra immacolata.

C’è una storia divertente dietro l’acquisizione della LFA da parte di Hilton. Nel 2011, il ‘Daily Mail‘ ha riferito che il suo ragazzo aveva comprato un esemplare giallo della supercar per il trentesimo compleanno della Hilton. Lei e il ragazzo si lasciarono poco dopo. A quanto pare, però, a Paris la macchina piaceva, e lei l’ha scambiata con questo esemplare bianco.

La Lexus ha costruito 500 esemplari della LFA dal 2010 al 2012. La supercar ha confezionato un V10 da 4,8 litri e 553 cavalli, ad eccezione dei 50 esemplari del Nürburgring Package con 10 cavalli in più. Il motore girava con facilità e raggiungeva la linea rossa a 9.000 giri/min. Il veicolo utilizzava un telaio monoscocca in fibra di carbonio, e parti della carrozzeria erano anch’esse in fibra di carbonio.