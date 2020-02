Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 09:30 del 24 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del meteo e del traffico di lunedì 24 febbraio. Prima di mettervi in viaggio scegliete il tragitto più veloce per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutta la Penisola. Nuvole in transito sul basso Tirreno e in Liguria, con possibili pioviggini di breve durata. Temperature massime comprese tra 15 e 20 gradi, punte di 22 gradi sul Nordovest e Isole maggiori.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 09:30

Milano

A4 Milano-Brescia (Km 172.5 – direzione: Trieste) Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano

A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino

A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) Coda tra Nodo di Pero e Cormano

A8 Milano-Varese (Km 8.1 – direzione: Milano) Code a tratti tra Busto Arsizio e Lainate

A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) Coda su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate.

Bologna

A1 DIRETTISSIMA (Km 2.5 – direzione: Bologna) Traffico rallentato tra Badia e Bivio A1-Variante per Materiali dispersi.

Firenze

A11 Firenze-Pisa nord (Km 5.15 – direzione: Firenze) Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli

A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) Coda di 2 km tra Bivio A11/Firenze Nord e Firenze Peretola.

Roma

Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: G.r.a.) Coda di 2 km tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA per incidente

A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 2.2 – direzione: G.r.a.) Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Inizio Complanare per incidente.

Napoli

Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. diramazione Capodichino) Coda tra Camaldoli e Corso Malta.

A3 Napoli-Salerno (Km 45.3 – direzione: Salerno) Coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.