Tre Yamaha nelle prime quattro posizioni, con Vinales, Morbidelli e Quartararo inframmezzati solo da Rins. Valentino Rossi cade ed è dodicesimo

Si chiude nel segno della Yamaha l’ultima giornata di test precampionato della MotoGP in Qatar: il miglior tempo è di Maverick Vinales, davanti al nostro Franco Morbidelli, bravissimo a tenere un distacco di appena 33 millesimi nonostante una moto meno competitiva rispetto a quelle dei suoi compagni di marca.

A due decimi, sopra il muro dell’1:53 ma comunque con distacchi limitatissimi tra di loro, il gruppo compatto formato da Alex Rins su Suzuki (terzo), dalla terza Yamaha di Fabio Quartararo (quarto), dalla migliore delle Ducati di Jack Miller (quinto), dall’altra Suzuki di Joan Mir (sesto) e dalla Honda di Marc Marquez (settimo). Il campione del mondo in carica chiude in crescendo, con la miglior prestazione per la Casa alata, ma per ottenerla è dovuto tornare alla moto dell’anno passato, chiesta in prestito a Takaaki Nakagami (giunto ottavo, alle sue spalle). E, a questo punto, non si esclude che possa utilizzarla anche in gara.

Dovizioso senza holeshot 2.0

Completano le prime dieci posizioni la sorprendente Ktm di Brad Binder e la Ducati di Andrea Dovizioso. Il pilota di Forlì oggi non ha girato con il tanto discusso variatore di assetto, al contrario del suo compagno di squadra Danilo Petrucci (sedicesimo), ma in compenso ha provato la nuova carena e il nuovo forcellone portati proprio oggi al debutto sulla Desmosedici.

Valentino Rossi chiude solo dodicesimo, complice anche una caduta nel primo intermedio della pista di cui è stato vittima a due ore dalla fine, e che ne ha compromesso la simulazione di gara.

I tempi della terza giornata di test MotoGP in Qatar