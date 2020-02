Toprak Razgatlioglu veloce sul giro secco nel primo giorno di test Superbike a Phillip Island, ma sul passo gara c’è da fare progressi. Il pilota Yamaha vuole far durare le gomme.

È di Toprak Razgatlioglu il miglior tempo nella prima giornata di test Superbike in Australia. Il pilota del team Pata Yamaha si è messo davanti a tutti, ma è presto per darlo come favorito

A pochi millesimi da lui c’erano la BMW di Tom Sykes e la Yamaha Ten Kate di Loris Baz, inoltre altri piloti hanno pensato più al ritmo gara non spingendo al massimo per fare il giro veloce. Il primo giorno non è pienamente indicativo dei valori in pista a Phillip Island. Forse domani nel secondo e ultimo si capirà qualcosa di più.

Superbike 2020, test Phillip Island: parla Razgatlioglu

Razgatlioglu è abbastanza soddisfatto del lavoro svolto nel day-1 di test Superbike in Australia: «Non è andata male, il bel tempo era importante per me oggi. Ho guidato con gomma SC1 sulla Yamaha per la prima volta – riporta Speedweek – e ho avuto davvero una bella sensazione. Ho percorso alcuni giri e volevo sentirmi a mio agio prima di provare una simulazione di gara. Ma non ero soddisfatto. Ho guidato i primi cinque giri con un angolo di inclinazione maggiore e quindi ho distrutto le gomme. Phillip Island mette a dura prova le gomme».

Il pilota turco ha consumato eccessivamente la gomma nel suo long run e ciò significa che c’è ancora da lavorare in ottica gara. Successivamente ha aggiunto quanto segue: «Poi ho adattato un po’ il mio stile di guida e ho alzato la moto prima all’uscita della curva. Ma non era ancora abbastanza, dopo cinque giri la gomma era finita. Negli ultimi tre minuti abbiamo montato una nuova gomma da gara e mi sono impegnato al massimo. Nella curva 3 ho fatto un errore, altrimenti sarebbe stato un minuto 1’30″5. Martedì punteremo a tempi migliori in assetto gara».

Razgatlioglu deve riuscire, assieme al team Pata Yamaha WorldSBK, a risolvere il problema del consumo delle gomme per essere competitivo nel weekend di gara. Domani sarà un giorno molto importante per tutti i piloti.