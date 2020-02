Sulla carta, la Rolls-Royce Cullinan non dovrebbe avere alcun problema a derapare con qualche giudiziosa applicazione dell’acceleratore. In teoria.

Questo vale soprattutto per l’edizione Black Badge di questo video, che è in grado di produrre 600 cavalli di potenza e una coppia di 900 Nm. Anche la trazione integrale e un peso di 2.721 kg dovrebbero essere sufficienti a far “scodare” la Rolls-Royce. In teoria, comunque.

Questo ci porta a questo video di ‘Autocar‘, che cerca di rispondere a una domanda che non siamo sicuri che qualcuno si sia posto, ma che è comunque divertente. L’enorme Rolls-Royce può davvero derapare? ‘Autocar‘ dice di sì, ma prima di tuffarci in questo filmato, consideriamo alcuni fattori.

Nonostante l’enorme potenza della Cullinan, il modello non riesce a derapare in nessuna condizione, e con questo intendiamo che sia una strada asciutta o bagnata. Non è un problema di potenza, ma una questione di tecnologia, perché anche con tutti i sistemi di trazione e stabilità spenti, la protezione antiribaltamento del Cullinan non può essere disattivata. E poiché un SUV di tre tonnellate che scivola lateralmente comporta certamente un rischio di ribaltamento, interviene per mantenere la Rolls-Royce inchiodata a terra. Peccato.

Tuttavia, a bassa velocità su una superficie liscia, l’interferenza elettronica non è altrettanto efficace. Tecnicamente parlando, il retro è allentato, ma per gran parte dell’azione, anche le gomme anteriori girano. Ci sono un paio di momenti in cui il sistema di anti-bloccaggio si fa sentire, ma si può comunque spingere oltre. Inoltre, la Cullinan apparentemente non è contenta di tutto questo, dato che un messaggio di errore per il sistema di trazione integrale appare sullo schermo dell’infotainment dopo alcuni testacoda.

In definitiva, secondo voi, la Rolls-Royce Cullinan che vedete nel video è riuscita a derapare o no?