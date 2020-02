Questa settimana Porsche ha aperto un nuovo parco di ricarica rapida a Lipsia, in Germania, definito “il più potente d’Europa”.

Secondo il produttore tedesco, la capacità totale dell’impianto è di 7 MW.

“Ciò significa che Porsche Lipsia ha attualmente il parco di ricarica rapida più potente d’Europa, che viene gestito interamente con elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili”.

Attualmente ci sono sei caricabatterie veloci interni (350 kW ciascuno, supponiamo), oltre a 12 caricabatterie CC disponibili al pubblico (350 kW ciascuno) e quattro stand CA da 22 kW, disponibili presso il centro clienti – “in funzione sette giorni alla settimana, 24 ore su 24 e per i clienti di tutte le marche di veicoli”.

6x 350 kW interni (2,1 MW)

12x 350 kW disponibili al pubblico (4,2 MW)

4x 22 kW AC disponibili al pubblico

un numero non rivelato di punti CA interni

Capacità installata totale di circa 7 MW

Entro la fine di marzo 2020 il sito di ricarica sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti (anche per i veicoli elettrici non Porsche). A quel punto: “il pagamento sarà effettuato con le carte di ricarica standard dei fornitori di mobilità, secondo le rispettive condizioni”.

Gerd Rupp, Presidente del Consiglio di amministrazione di Porsche Leipzig GmbH, ha dichiarato:

“Il nuovo parco di ricarica tra le autostrade 9, 14 e 38 arricchirà notevolmente l’infrastruttura di ricarica nella Germania centrale. I veicoli elettrici e ibridi di tutte le marche sono i benvenuti. Siamo lieti che con il nuovo parco di ricarica possiamo offrire un’interessante opzione di ricarica per i proprietari di veicoli elettrici a Lipsia e dintorni, nonché per i passeggeri in transito”.

“La facilità d’uso del parco di ricarica è notevole: durante i tempi di attesa, i clienti paganti possono usufruire dei servizi del Porsche Customer Center, tra cui un’esposizione di veicoli storici e un negozio. Possono inoltre prenotare una serie di esperienze di guida disponibili presso il circuito di Lipsia”.

Jens Walther, responsabile vendite e marketing di Porsche Lipsia, ha dichiarato:

“Vogliamo rendere la ricarica elettrica alla Porsche un’esperienza“.

La cosa interessante è che Porsche ha sviluppato e produce i caricabatterie da sola, attraverso la divisione Porsche Engineering.

“Il punto di ricarica rapida Porsche Turbo Charger è stato sviluppato da Porsche Engineering e stabilisce nuovi standard in termini di tempo di ricarica: a seconda del modello di veicolo, si possono caricare fino a 100 chilometri in soli cinque minuti. Tutti i veicoli con la cosiddetta connessione Combined Charging System connection (CCS2) possono utilizzare la funzione di ricarica rapida. I visitatori che desiderano ricaricare il proprio veicolo in Porsche possono raggiungere la stazione di ricarica presso il centro clienti tramite il cancello visitatori in Porschestrasse vicino all’uscita autostradale di Lipsia-Nord”.