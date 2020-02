Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 24 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ultime ore di stabilità sulla nostra Penisola, con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori. In tarda serata nuvole in transito sul medio-alto Tirreno, con piovaschi su Liguria. Banchi di nebbia sulle pianure del Piemonte e sull’alto Veneto, tra Cilento e Calabria tirrenica, su Salento, Basilicata meridionale a Agrigentino. Temperature minime stazionarie e comprese tra 8 e 13 gradi.

Martedì 25 febbraio ancora nuvole tra Liguria e alta Toscana con possibili pioviggini, rovesci anche in Val d’Aosta seppure di breve durata. Addensamenti anche sul Nordest con precipitazioni dal pomeriggio. Temperature massime comprese fra 11 e 13 gradi al Nord, fra 15 e 20 gradi al Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico a rilento sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.8 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso. Cantieri aperti anche nei pressi di Genova: sulla A7 Milano-Serravalle-Genova rallentamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla, in A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce coda di 4 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori.

A Novara coda di 4 km sulla A13 Bologna-Padova (Km 48.9 – direzione: Bologna) tra Villamarzana e Ferrara Nord per incidente. A Firenze traffico a rilento sulla A1 Bologna-Firenze (Km 268 – direzione: Napoli) tra Barberino di Mugello e Calenzano per veicolo in avaria.

Alle porte di Roma da segnalare rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Napoli si registra un incidente sulla A1 Roma-Napoli (Km 753.5 – direzione: Milano) tra Nodo A1/SP1 Casoria e Bivio A1/A16 Napoli-Canosa per incidente. Sulla A3 Napoli-Salerno divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.