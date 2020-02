La Mercedes poteva limitarsi soltanto a sviluppare la vettura campione del mondo 2019. Invece ha deciso di stravolgerla, per fregare di nuovo gli avversari

Accontentarsi o sedersi sugli allori sono verbi che non esistono, nel vocabolario della Mercedes. E il team campione del mondo in carica lo ha dimostrato, una volta di più, con la W11, l’ultima nata della Casa, chiamata a difendere i sei titoli mondiali consecutivi conquistati nelle passate stagioni.

I vertici della Freccia d’argento, infatti, si sono interrogati a lungo se puntare sulla continuità, ovvero proseguire nello sviluppo della vecchia macchina che pure aveva dominato nel 2019, oppure stravolgere ancora una volta il progetto e rischiare soluzioni innovative. Alla fine è stata proprio questa seconda strada che ha prevalso. Alla luce dei passi in avanti compiuti l’anno scorso da Ferrari e Red Bull, che avevano mostrato di potersi avvicinare alla Stella a tre punte, James Allison spiega di essersi sentito in dovere di dare un’ulteriore scossa ai suoi ingegneri.

“Avevamo la tentazione di continuare solo a raffinare il modello precedente”, ha raccontato il direttore tecnico in un affascinante video che spiega le difficoltà nella realizzazione della nuova vettura, pubblicato dalla stessa Mercedes. “Dopotutto aveva concluso la stagione con una grande competitività e ha continuato a crescere molto rapidamente nel corso di tutto l’anno, perciò c’erano ancora molti margini di miglioramento per renderla più veloce. Questo approccio conservativo era molto, molto allettante”.

