La Honda sembra essere in crisi, ma Alberto Puig non drammatizza anche se ammette che stanno provando soluzioni alternative alla moto 2020.

La Honda sembra, tra i big, la casa più in crisi in questo momento. A peggiorare le cose però ci sta pensando anche un Marquez a mezzo servizio. Lo spagnolo, infatti, non sembra aver raggiunto ancora la forma massima a causa del problema alla spalla che ha condizionato tutto il suo inverno.

La situazione però sembra decisamente preoccupante. Tanto che la squadra giapponese ha deciso di fare qualche passo indietro e ridare a Marquez la moto che l’aveva portato un anno fa a disputare quel campionato perfetto che gli ha consegnato l’ottava corona iridata in carriera.

Puig non si demoralizza

Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo spagnolo Marca, Alberto Puig ha così commentato la questione: “Stiamo provando tante cose, ma non è la fine del mondo. Certo devo ammettere che stiamo lavorando sulla moto 2019, ma non so se sarà la soluzione giusta. Non so se correremo con quella 2019, con quella 2020 o con quella che avevamo pianificato per il 2021, questo lo sa solo la Honda“.

Il team principal si è poi soffermato sulle condizioni fisiche del suo primo pilota: “Marc purtroppo non è al massimo e non sarà al top nemmeno per il Gran Premio del Qatar, ma il Mondiale è vero che comincia da lì, ma non finisce lì. Le condizioni fisiche di Marc sono un problema per noi. Il ragazzo fisicamente non sta bene e vorrebbe esserlo, ma lo sapevamo già”.

Infine Puig si è soffermato a parlare anche dell’attuale situazione gomme. Secondo lo spagnolo i nuovi pneumatici portati al battesimo da questa stagione non si sposano ancora bene con la moto, ma a suo dire la Michelin ha comunque fatto un ottimo lavoro.

Antonio Russo