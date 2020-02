Una variante station wagon della Genesis G70 è almeno una possibilità, secondo William Lee, il boss del marchio, stando a quanto riportato in un rapporto pubblicato da ‘Car and Driver‘.

Lee conferma che il marchio ha uno studio per il modello a tetto lungo. Se il modello ottiene il via per la produzione, allora utilizzerebbe come punto di partenza il rinnovato G70 dell’anno prossimo. C’è anche la possibilità che questa versione finisca per essere un’esclusiva per l’Europa, dove le auto station wagon rimangono ancora popolari.

Il rendering che vedete in alto immagina come sarebbe l’attuale G70 con tetto e portellone allungato. Il veicolo risultante è bello con il suo tetto ad arco che aggiunge spazio di carico senza sacrificare lo stile.

L’anno scorso, il Chief Operating Officer del marchio, Erwin Raphael, ha confermato che un crossover compatto basato sul G70 avrebbe debuttato alla fine del 2020 o all’inizio del 2021. Il piano dell’azienda accennava anche alla possibilità di un coupé di derivazione G70. Il piano dell’azienda è stato quello di offrire una linea di sei modelli. La Genesis non ha ancora presentato l’ultima di queste.

Data la popolarità dei crossover negli Stati Uniti, il crossover basato sul G70 potrebbe essere facilmente un successo. Il modello probabilmente competerebbe per lo stesso tipo di acquirenti, quindi è difficile vedere una ragione per cui il marchio possa offrire entrambi in un mercato saturo come quello degli States.