L’ex pilota di Formula 1 Jenson Button è convinto che la Ferrari abbia imparato dai suoi errori e che Charles Leclerc debba puntare al titolo mondiale 2020

Il 2020 può essere l’anno buono per la Ferrari. E anche per Charles Leclerc. Ne è convinto Jenson Button, campione del mondo di Formula 1 nel 2009 e oggi ex pilota e commentatore televisivo per la versione inglese di Sky Sport.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Dopo il suo strepitoso debutto alla Rossa della passata stagione, ora il Piccolo principe è chiamato ad alzare il livello e puntare direttamente al titolo iridato, sostiene Button: “Charles ha concluso la sua luna di miele con la Ferrari”, ha dichiarato ai microfoni del quotidiano britannico Daily Mail. “Ora deve iniziare a darsi da fare. Questo dev’essere l’anno in cui lotta per il campionato”.

Perché secondo Button questo è l’anno buono per la Ferrari

Il 2019 è stato un anno di errori, incomprensioni e scontri interni alla Ferrari: problemi che stavolta non si possono più ripetere, se la Rossa vuole avere una reale opportunità di competere con la Mercedes per il traguardo più alto. Ma Button si dice sicuro che a Maranello tutti abbiano appreso dai loro sbagli, dai piloti ai vertici della Scuderia.

“Ci sono state delle gare in cui Charles ha commesso un po’ troppi errori, specialmente all’inizio della stagione”, prosegue Jenson. “Era molto veloce, ma perfino lui ha ammesso: ‘Mi spiace ragazzi, è stata colpa mia’. Come se mettesse le mani avanti, prendendosi sempre la responsabilità. Credo che Sebastian abbia trovato un po’ di difficoltà con un compagno di squadra così giovane e così veloce. La dinamica nel team è stata semplicemente sbagliata. Ma ora si capiscono meglio a vicenda e sono convinto che formeranno una squadra più forte nel 2020. Non appena si renderanno conto che devono sfidare Lewis, e non il loro compagno, avranno una grande chance di lottare per il campionato”.

E l’ex portacolori di McLaren e Brawn GP è disposto a scommettere a favore del Cavallino rampante: “Non vedo l’ora di scoprire come andrà a finire alla Ferrari. Credo davvero che saranno pronti per sfidare la Mercedes”.

Leggi anche —> Dal Monte a TMW: “Perché la Ferrari può vincere il titolo 2020” (VIDEO)