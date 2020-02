Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback sono le prime vetture elettriche al mondo realizzate in grande serie a poter contare su tre motori a zero emissioni.

Audi punta fortemente sull’elettrico e presenta al mercato le Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback. Non solo elettriche, ma anche fortemente sportive, capaci di scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, raggiungendo la velocità massima di 210 km/h. Una potenza resa possibile dai tre motori elettrici in grado di erogare 503 CV e una coppia di 973 Nm.

Il motore principale viene montato sull’asse anteriore eroga una potenza di 168 CV (204 CV in modalità boost). Il motore di minori dimensioni è, invece, piazzato sul retrotreno, affiancato da una seconda unità “gemella”. I due propulsori posteriori erogano complessivamente 266 CV (359 CV in modalità boost).

Alla trazione integrale quattro elettrica si accompagna un’innovazione tecnica: il torque vectoring elettrico, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori. Ognuno dei motori al retrotreno trasmette l’energia alla ruota più vicina attraverso un complesso sistema di ingranaggi, in modo da rendere inutile il differenziale meccanico. La funzione torque vectoring elettrica si attiva in pochi millisecondi pur gestendo valori di coppia decisamente elevati.

La dotazione di serie

Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback vantano di serie cerchi in lega da 20 pollici a 5 razze a V dal design specifico. A richiesta, sono disponibili ruote sino a 22 pollici. Le pinze freno – anteriori a sei pistoncini – lavorano su dischi autoventilanti, all’avantreno da 400 mm di diametro. Tra le dotazioni di serie elenchiamo anche lo sterzo progressivo dalla taratura sportiva, sospensioni a cinque bracci, mentre le barre antirollio sono maggiorate rispetto alle varianti 55 quattro. Si possono ricaricare in corrente continua con potenze fino a 150 kW. In meno di 30 minuti è possibile disporre dell’80% d’autonomia.

La sportività di Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback viene esaltata dagli interni di colore scuro, dai display degli specchietti retrovisivi esterni virtuali, sedili sportivi a regolazione elettrica, mentre i rivestimenti in pelle/Alcantara, il selettore della trasmissione, i listelli sottoporta e il volante sono impreziositi dalla punzonatura del logo S.