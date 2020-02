Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 10:00 del 23 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del meteo e del traffico di domenica 23 febbraio. Prima di mettervi in viaggio scegliete il tragitto più veloce per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Tempo stabile con cieli sereni o leggermente velati su tutte le regioni della Penisola. Addensamenti in ispessimento tra Liguria e alta Toscana, con possibili pioviggini. Nuvole in transito anche sulle Alpi centrali e sulla Calabria tirrenica, ma senza fenomeni. Temperature massime stabili o in leggero rialzo, comprese fra 13 e 18 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 10:00

In Val d’Aosta lavori in corso sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte bianco). Tratto chiuso tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 28/02/2020.

A Nord di Genova vento forte in A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. A Roma nebbia a banchi sulla A1 Firenze-Roma tra Orvieto e Bivio A1/Diramazione Roma Nord con visibilità 100 metri e in A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia tra Tarquinia Centro dir. Nord e Tarquinia.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.