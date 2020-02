A metà della seconda giornata di test MotoGP in Qatar comanda la Ducati con Danilo Petrucci, seguito ad un soffio dalla Ktm di Pol Espargarò. Ecco i tempi

Comanda la Ducati con Danilo Petrucci a metà della seconda giornata di test MotoGP in Qatar. Oltre ad aver attirato le attenzioni della concorrenza per il variatore d’assetto comparso ieri sulla Desmosedici, oggi la Rossa si prende dunque anche gli onori del miglior tempo provvisorio.

Vicinissimo a Petrux si porta, proprio negli ultimi minuti prima del giro di boa, Pol Espargarò, con la migliore delle Ktm, staccata di appena 38 millesimi dalla vetta. A seguire un trio di Yamaha, con le due satellite del team Petronas (Franco Morbidelli terzo, davanti a Fabio Quartararo) e quella ufficiale di Maverick Vinales, tutte racchiuse in poco più di un decimo.

Quartararo, proprio in questi minuti, è stato costretto però a fermarsi in pista per un allarme al motore della sua M1. Da segnalare anche un ottimo long run compiuto in mattinata dal francese, che ha tenuto pressoché gli stessi tempi stabiliti ieri da Vinales, mettendo in mostra un buon passo. Intorno alle ore 16 italiane, ovvero l’orario a cui è previsto il Gran Premio, si attendono ulteriori simulazioni di gara.

Fuori dai dieci Marquez e Rossi

Sesta piazza per la Suzuki con Joan Mir, davanti ad altre tre Ducati: quelle satellite Pramac di Jack Miller, settimo, e Pecco Bagnaia, nono, con quella ufficiale di Andrea Dovizioso stretto a sandwich tra i due e ottavo. A completare le prime dieci posizioni il leader di ieri, Alex Rins, oggi impegnato in prove comparative tra il vecchio telaio Suzuki con la fodera in carbonio e il nuovo interamente in alluminio.

Solo dodicesimo e tredicesimo, rispettivamente, Marc Marquez e Valentino Rossi. È stato invece autore di una scivolata alla curva 4 sul finire della mattinata Brad Binder, fortunatamente senza conseguenze. Le prove sul circuito di Losail proseguono fino alle ore 18 italiane.

I tempi della mattina della seconda giornata di test MotoGP in Qatar