Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 23 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prosegue la fase di stabilità su tutta la Penisola, con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque. In serata nuvolosità in crescita su basso Tirreno e Appennino meridionale,ma senza fenomeni da segnalare. Temperature minime fra 6 e 11 gradi, di poco superiori in Campania e Marche. All’alba di domani banchi di nebbia diffusi in Val Padana e sulla Sardegna meridionale.

Lunedì 24 febbraio ampie schiarite al Sud, pur con qualche sterile velatura in transito sul litorale del basso Tirreno. Nuvole tra Liguria e Toscana, foschia sull’Emilia e al confine tra Romagna e Marche. Temperature massime in rialzo, oscilleranno fra 14 e 19 gradi, con punte di 22 gradi sul Nordovest e in Sardegna. Dal pomeriggio-sera pioviggini in Lunigiana e banchi di nebbia anche al Sud, specie sulla fascia appenninica e sulla Sardegna occidentale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Al Nord si segnalano vari cantieri sul reticolo autostradale che provocano dei rallentamenti al traffico. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.8 – direzione: Svizzera) coda tra Como Centro e Lago di Como per lavori. Sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte bianco) tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 28/02/2020 per lavori.

Cantiere aperto anche sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 8.7 – direzione: Gravellona Toce) tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Roma traffico a rilento sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA tra Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. e Torrenova per incidente.

A Salerno divieto di transito sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.