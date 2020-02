La nuova Volkswagen Golf GTI sarà presentata al prossimo Salone di Ginevra. La casa tedesca lancia in anteprima una prima foto del frontale a nido d’ape.

La prima Volkswagen Golf GTI fu lanciata 45 anni fa al Salone Internazionale dell’Automobile (IAA) di Francoforte. Le tre lettere a distanza di tutto questo tempo hanno identificato un’icona che si perpetua in uno stile inconfondibile. Ora la Volkswagen presenta l’ottava generazione di questo successo mondiale al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra dal 5 al 15 marzo. Come al solito sarà un’auto sportiva ad alta tecnologia, intelligente e tipica dell’era digitale.

Il segreto del successo della GTI è che il suo DNA non è mai cambiato. Ha ancora un design pulito, trazione anteriore, la marcia più agile, un potente motore a benzina, insegne come la striscia rossa nella griglia del radiatore e coprisedili a scacchi. Ma la Golf GTI è diventata anche un’icona perché la Volkswagen l’ha reinventata continuamente, unendo la tradizione all’innovazione. Un binomio che si perpetua anche nel 2020. Volkswagen ha digitalizzato e messo in rete il frontale della nuova Golf GTI, facendo venire l’acquolina in bocca a tanti appassionati.

Questa è la prima generazione di Golf GTI ad avere comandi e display completamente digitali. Inoltre vanterà un nuovo volante sportivo in pelle multifunzionale con superficie tattile. La nuova generazione ha anche la fascia rossa attorno al musetto e una banda luminosa a Led integrata nelle luci diurne. La potenza erogata dal motore turbo GTI supererà le aspettative. Lo stesso si può dire della marcia, che può essere impostata con precisione dal guidatore in combinazione con una nuova generazione DCC (controllo adattivo delle sospensioni) che renderà la guida di questo piccolo bolide ancora più entusiasmante.

Ulteriori caratteristiche verranno rese note in occasione del Salone di Ginevra, mentre per il lancio sul mercato gli appassionati dovranno attendere la fine dell’estate.